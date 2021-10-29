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ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل علاقتها بأبيها

فن وثقافة

2021-10-29 | 06:54
ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل علاقتها بأبيها
المصدر:
العربية
1,024 مشاهدة

بعدما هاجمها مع ووالدتها وأخواتها لعدم حضور حفل زفاف شقيقهم، ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري، كاشفة تفاصيل علاقتها بأبيها الدكتور أشرف صبري.

وأوضحت أن جدها وجدتها لوالدتها هما من ربياها، قائلة "جدتي ست قوية، وماما كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين".

"أُضرَب بالشبشب"
كما أضافت في تصريح لبرنامج "abtalks"، المذاع على يوتيوب، متحدثة عن طفولتها: "لم أعش رفاهية الوقت، بل كانت تربيتي فيها شدة والتزام لاسيما في الرياضة". وتابعت "ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي".

إلى ذلك، شدد على أن علاقتها بأمها قوية جدا، معتبرة أن والدتها "هي كل حاجة في حياتها". وقالت "هي سافرت بعد الانفصال عن والدي حين كانت عندي سنتين، ومشفتش غير جدي وجدتي".

وتابعت: "مفيش علاقة بوالدي وده مش بسبب الانفصال، هناك ناس تختار أن تكمل الطريق وتتحمل المسؤولية وفيه ناس بتختار نفسها"، مشيرة إلى أن الانفصال لا يعني تفككك الأسرة.
 
"كنت معها حتى زيجتها الأولى"
في المقابل، أبدى الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، استغرابه من تصريحات ابنته، معتبراً أن كلامها غير صحيح. وقال في تصريحات صحافية "كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت".

كما أوضح أن ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة"، مضيفاً "أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعدما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟".

إغراء الأموال والطائرات
وكان والد ياسمين صبري هاجمها سابقا، لعدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، في منشور عبر "فيسبوك"، ملمحاً إلى أن الأموال والطائرات الخاصة أغرتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبوهشيمة.

كما قال في مداخلة مع إحدى القنوات المحلية، يوم السبت: "أنا مش متخيل أنو يكون الإنسان جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر، بدون أي أسباب أو مقدمات"، مضيفاً: "حاجة غريبة جداً".

كذلك أكد أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباطات تمنع ياسمين ووالدتها وأخواتها من حضور زفاف شقيقهم.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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