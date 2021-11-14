بطاطا مطلية بالذهب.. حفل زفاف "مثير" لنجمة مشهورة (صور)

وتُظهر الصور احتفال هيلتون بعرسها بعد أشهر من التحضير، في حضور ضيوف من الدرجة الأولى.وبعد أقل من 24 ساعة من عقد القران، شاركت هيلتون الأحداث الأولى من الزفاف الذي سيستمرّ حتى نهاية عطلة الأسبوع، وصوراً لإطلالاتها بأربعة فساتين مختلفة.ونشرت هيلتون الصور الرسميّة لزفافها مع كارتر، وهما يتبادلان العهود وقبلة الزواج ويرقصان مع ضيوفهما المشاهير.وغلبت في الصور مشاعر الحبّ والسعادة، إذ ذكرت باريس في موقعها الإلكترونيّ أنّها طلبت من كارتر عدم البكاء لأنّها ستتأثّر وتبكي بدورها وتفسد الماسكارا مظهرها.وتابعت: "بالطبع، بكى كارتر، ولكنّني من بدأ بالبكاء أوّلاً، شعرت في هذه اللحظة بأنّني سندريلا ووجدت حبّي الحقيقيّ".وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أنّ باريس تردّدت في اختيار فستانها حتّى حسمت قرارها قبل ليلة العرس. وقرّرت أن ترتدي فستاناً من الدانتيل مزيّناً بالزهور في أوّل ظهور لها.وكشفت الصحيفة كذلك، حضور كيم كارداشيان إلى حفل الزفاف من مدخل سرّي قبل حوالى 20 دقيقة من بدء الحفل.