نقابة المهن الموسيقية تمنع 19 مطربا من الغناء في مصر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، عن منع 19 مطربا من الغناء في البلاد.

وكشف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين منصور هندي النقاب عن أسماء من ليس لديهم تصريح للعمل، وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.

من جانبه، قال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن القائمة تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور.

وأكد هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".

ولفت إلى أن من هؤلاء الأسماء من لا يجيد القراءة والكتابة، ومن ليس له علاقة بالنقابة ويعمل بشكل غير قانوني، مشددا على ضرورة تنبيه الجهات المعنية بشرطة السياحة والفنادق والمحلات، بمنع التعامل معهم، وكذلك منهم من خضع للامتحانات ورسب فيها.