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بعد جدل كبير.. الفنانة زارا البلوشي تكشف تفاصيل زواجها

فن وثقافة

2021-11-19 | 05:25
بعد جدل كبير.. الفنانة زارا البلوشي تكشف تفاصيل زواجها
1,928 مشاهدة

كشفت الفنانة زارا البلوشي تفاصيل بشأن زواجها، الذي أعلنت عنه بـ“هدوء“ قبل نحو يومين.

ونفت ”البلوشي“، التي تقيم في السعودية، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“ زواجها للمرة الثالثة، مؤكدة أنه ”الزواج الثاني“ لها.
 
ولفتت إلى أنها ”لم تعد تثق بالرجال“، مضيفة أنها ”اليوم مع زوجها، لكن ربما غدًا ينفصلان“. وأضافت: ”بعيدا عن الشو ما صرت أثق بالرجال، للأمانة، اليوم أنا معاه، بكرة تطلقوا، وللمعلومية هذا زواجي الثاني مو الثالث، احسبوه زي ما تحسبون، بس انتو تحبون تحللون الأمور على كيفكم فحللوها زي ما تبون“.
 
وانتقدت الفنانة البلوشي، التي تقيم في السعودية، في معرض حديثها، مَن يتتبعون حياة المشاهير.
 
وبينت أن ”سبب عدم تصريحها بشكل علني ورسمي، عن زواجها هذا، حتى لا يتهمها أحد من المتابعين بنشر حياتها الخاصة، أمام الناس“.
 
وردًا على سؤال متابعة، فيما إذا كانت تزوجت من شخص باكستاني الجنسية، استنكرت زارا البلوشي السؤال، بالقول: ”لا تعرف سبب اهتمام متابعين بجنسية زوجها وهويته، وماذا سيفيدهم ذلك“.
 
كما أبدت انزعاجها ممن استبعد فكرة زواجها، معلقة: ”بس استغرب إن فيه كثير ناس مستبعدة، ليش شايفيني مجنونة!“.
 
وكانت الفنانة زارا وثّقت مقاطع فيديو وصورًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاهد من المالديف، ما أثار شكوكًا بشأن ارتباطها، وذلك بعد إعلانها سابقا أنها ”ارتبطت“، لترد بهدوء على متابعة بشأن ارتباطها، وتعلن ”أنها تزوجت“.
 
ورغم نفي ”البلوشي“ زواجها للمرة الثالثة، إلا أنها كانت ردت أيضًا، على سؤال إحدى متابعاتها في حسابها في ”سناب شات“ بشأن علاقتها بشخص، راج أن اسمه خالد القحطاني، مؤكدة ”انفصالها“ عنه، بعد سنتين من معرفته، دون أن توضح طبيعة الانفصال.
 
وأعلنت الفنانة زارا البلوشي، طلاقها رسميًا من المخرج سمير عارف، في عام 2019، وذلك بعد نحو 5 سنوات من الارتباط.
 
وبعد إعلانها انفصالها عن ”القحطاني“ في مارس/ آذار، عاد المخرج سمير عارف، للتودد لـ“البلوشي“، مرسلًا لها عددًا من الرسائل الرومانسية، إلا أن زارا البلوشي ردت آنذاك، على رسائل طليقها بعبارة ”متحفظة“، حيث اكتفت بالقول: ”العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت“.

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