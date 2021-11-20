فنانة عراقية تعلق على شائعة وفاتها (فيديو)

أعربت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت شهد الياسين، عن استيائها من تداول شائعات تفيد بوفاتها عبر حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت "الياسين" إلى أن ذلك الخبر تسبب بقلق المقربين منها والذين سعى بعضهم إلى التواصل معها من أجل الاطمئنان عليها.

ووجهت، في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة ”إنستغرام“، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، رسالة لمتابعيها.

وقالت: "ليس كل ما ينشر يُصدّق، خاصة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا".

وأضافت: "الموت علينا حق.. ولكنني الحمد لله بصحة وعافية.. والحمد لله على كل حال.. الله يخليلي بنُّوتي، عيلة صغيرة، ويعطيني طولة العمر حتى أقدر أكبّرها، وأربيها، وأشوفها عروسة".

وأبدت الفنانة العراقية شهد الياسين، استغرابها من الحسابات التي تداولت شائعة وفاتها متسائلة على أي أساس استندت لتداول مثل هذا النبأ المزعج، معتبرة أن مثل هذه الشائعات التي وصفتها بـ“الغريبة“، من المحتمل أن تكون نُشرت رغبة من قِبل أصحابها بزيادة المتابعين.

واختتمت الفنانة ”الياسين“ الفيديو موجهة رسالة إلى أصحاب الحسابات التي تداولت وتناقلت شائعة وفاتها قائلة :“أقول لهم عيب، تأكدوا من الأخبار جيدًا قبل نشرها حتى تكون عندكم مصداقية“.

وشهد الياسين وُلدت، في 28 آب/أغسطس العام 1983، في مدينة البصرة جنوب العراق.



وهي من أم كويتية وأب عراقي، وتعيش في الكويت منذ الصغر، وتزوجت من المنشد والملحن الكويتي عادل الكندري، في تموز/يونيو العام 2019، ورُزقت بابنتها الأولى جوري في العام 2020.