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هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟

فن وثقافة

2021-11-23 | 06:06
هزمها السرطان.. من هي الإعلامية أسماء مصطفى؟
المصدر:
مصراوي
1,334 مشاهدة

رحلت الإعلامية أسماء مصطفى، عن عالمنا امس الاثنين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وانتقلت إلى أحد المستشفيات، في محاولة للسيطرة على وضعها المتأزم، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

اليكم أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة:

1- تخرجت في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأجرت رسالة الماجستير في الإدارة المالية.

2– بدأت التدريب على العمل الإعلامي من خلال جريدة "اليوم السابع".

3- بداية ظهورها أمام الكاميرا كانت من خلال تجربة "فيديو 7" على اليوم السابع، تلاها برنامج "لقاء خاص" على قناة "التحرير" والذي يعد أول تجربة لها كمقدمة برامج.

4- قدمت مجموعة من البرامج الصباحية، بداية من "صباح التحرير ويك إند" على قناة التحرير، مرورًا بـ"صباح الورد" على قناة TEN، ثم "نهار جديد" على قناة النهار.

5- في 2017 خاضت الإعلامية الراحلة، تجربتها الأهم عبر شاشة إكسترا نيوز، ببرنامج "هذا الصباح".

6- خاضت تجربة العمل الإذاعي من خلال تقديم برنامج "في بيتها" على راديو هيتس، وقدمت نفس البرنامج على نغم إف إم، وكذلك من خلال مشاركتها في مسلسل الأطفال وردة وتوت عبر نفس المحطة.

7– تزوجت من عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، ولديهما ولدين الأكبر كريم، ويبلغ من العمر 13 عامًا.

8– قدمت برنامج "في بيتها" على نغم fm، بشكل يومي خلال شهر رمضان الماضي.

9– أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان في أبريل الماضي.

10– خضعت في منتصف سبتمبر الماضي، لعملية جراحية لإزالة جزء من ورم جديد.

11- قالت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء 6 جراحات دقيقة للتخلص من ورم خبيث، أسألكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليَّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع في جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولَّني برحمتك يا أرحم الراحمين".

12- بعدها أعلنت خروجها من العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال ورم خبيث، مؤكدة أن الأطباء لم يستطيعوا استئصال الورم، ما يستدعي رحلة جديدة من العلاج.

13- في 1 نوفمبر الجاري، كشف مصدر مقرب منها تفاصيل حالتها الصحية، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لها أنها ما زالت في المستشفى في وضع حرج وحالتها غير مستقرة.

14- قال المصدر لـ"مصراوي"، إن الحالة الصحية لأسماء متدهورة نتيجة توقف الأمعاء عن العمل؛ حيث تعاني الإصابة بسرطان المعدة، وتدهورت حالتها بسبب العلاج الكيماوي.

15- وكان أخر كلماتها على "فيسبوك": "معرفش ليه بجد الإنسان لما بيجرب أنه قرب من الموت وربنا بنجيه ويقف معاه وكل شوية يقرب ويبعد الدنيا في نظره بتصغر وبيحس أن كان بيدي أمور ملهاش لازمة مساحة في حياته وبيحتفظ في قلبه بعيلته وأهله والناس الحلوة الطيبة إللي حواليه دول بس اللي بيفضل فاكراهم حتى لو حد كان مزعله أو في موقف وجت السيرة بالصدفة حقيقي بكون مش فاكرة أساسًا بفكر في ناس تانية خالص، سبحان الله فعلًا مش دايم غير المعروف والمحبة والسيرة الطيبة".
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