اول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها "جائزة إيمي "

ونشرت شلبي مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت: "كرمت وفخورة وشاكرة جدا لكل الحب.. شكرًا لك iemmys على التقدير والخبرة الممتدة.. وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم! كلماتكم تمكّنني وتلهمني للمضي قدمًا وأن أكون أفضل ما لدي".وكانت الفنانة منة شلبي ترشحت لجائزة إيمي، عن دورها في مسلسل" كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته الفنان آسر اسين، سوسن بدر، وآخرون.