الفنان هاني شاكر: مجلس النقابة رافض اعتذار حسن شاكوش

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن قرار شطب مغني المهرجانات حسن شاكوش نهائي بإجماع مجلس النقابة كله.



قال هاني شاكر: "مجلس النقابة كله رافض وجوده، إساءته لفئة مهمة جدا وهي العازفين، وبيقول اللي طبال بنته رقاصة، عيب أوي، الكلام ده لو قاله برا أو أتغنى برا كانوا جابوا له بوليس الآداب على طول، معرفش جابها إزاي، إيه الجرأة دي وإزاي يخلي الناس تردد وراه الكلام ده، أنا ومجلسي رافضين الأعتذار، ممكن النقيب اللي بعدي يقبل ده"، حسب تصريحاته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما ابراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس".

وعن إعلان أصالة نيتها تقديم أغنية معه، قال: "مفيش مشكلة أصالة تغني مع حسن شاكوش، هو مينفهش يغني معاها في حفلة لأنه موقوف، لكن لو عايزة تعمل معاه أغنية وتنزل على اليوتيوب تعمل أو تغني معاه برا".



وكان قرار سحب ترخيص حسن شاكوش من نقابة المهن الموسيقية جاء بعد الخلاف الذي حدث بينه وبين ورضا البحراوي، خلال الفترة الماضية أثناء إحيائهما إحدى الحفلات الغنائية في منطقة الساحل الشمالي، وترديده أمام الجمهور أغنية محتوى كلامها مسيء.