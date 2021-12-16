لورديانا تتعرض لأزمة صحية وتدخل العناية المركزة (صورة)

تصدرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصةً بعدما أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، أنها تعرضت لأزمة صحية عنيفة، وتم نقلها إلى المستشفى.

ونشرت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام"، صورة يد الراقصة وهي المستشفى، معلقاً عليها: "أنه بالنيابة عن لوردينا، نخبركم أنها تمر بوقت صعب جداً في حياتها، بسبب تعرضها لأزمة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي حالياً في العناية المركزة".

وتابع الحساب: "سيتم إلغاء أتشطتها المجدولة حتى إشعار آخر، ندع لها ونتمنى لها الشفاء العاجل"، وهو الأمر الذى تفاعل مع الكثير من المتابعين، داعيين لها بالشفاء العاجل.