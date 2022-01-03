فنانة خليجية تعلن ارتباطها رسميا (صورة)

أعلنت الفنانة ريماس منصور ارتباطها بسعود النعيمي، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت الفنانة السعودية، ذات الأصول اليمنية، من خلال عدة صور عبر حسابيها في ”سناب شات“ و“إنستغرام“، خبر ارتباطها.

وظهرت إلى جانب سعود النعيمي في إحدى الصور، وبينهما انسجام واضح، حيث وضعت تعبير حب ”قلب“ على الصورة.

كما علقت ريماس على صورة أخرى تجمعها معه بالقول ”السعادة أن تجد شخصا يشبه روحك كثيرا".

وأضافت، في تعليق على صورة أخرى تجمعها به: ”العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية“.

وتكتمت ريماس منصور، التي غالبا ما تحافظ على حياتها الخاصة بعيدا عن مواقع التواصل، على طبيعة الارتباط، ولم تورد أي تفاصيل بشأن ما إذا كان الارتباط مجرد خطبة أم عقد قران.

كما لم تكشف المزيد من التفاصيل عن زوجها سعود النعيمي، إلا أنها نشرت صورة تجمعها بالفنان السعودي ناصر القصبي، مؤكدة وجود مشروع مسرحية بينهما.

ولم تشر الفنانة السعودية صراحة إلى جنسية النعيمي، لكن متابعين أكدوا أنه يحمل الجنسية الإماراتية.

وهنأ عدد من المشاهير والمتابعين، ريماس منصور، على ارتباطها بالنعيمي، متمنين لها التوفيق.