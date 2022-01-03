نيللي كريم تتحدث عن زيجاتها السابقة: حظي وحش فيهم

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها نيللي كريم عن زيجاتها السابقة وحظها السيء معهم، فمؤخراً، كانت نيللي كريم ضيفة على قناة "Sky news" لتعود وتتحدث عن الموضوع و أمور حياتية أخرى.

وفي التفاصيل، تقول نيللي أنها كانت تتبع طموحات معينة منذ صغرها، ولم تتخيل مطلقًا أن تعمل في مجال التمثيل ولم تفكر في هذا الأمر، مؤكدة أن كل تفكيرها كان في تعلم والتدرب على الباليه من صغرها بداية من الإسكندرية ووصولا لروسيا.

كما تحدثت نيللي كريم عن استقبالها لردود الفعل حول أدوارها فنيللي تحب أن تلمس نجاح الدور مع الجمهور، ودائمًا ما تذهب إلى الأماكن الشعبية مثل وكالة البلح لأنها تستمد منها بعض الثقافات والتي من الممكن أن تفيدها في أدوارها.

وعن صعوبات واجهتها أثناء تصوير أعماله، ردت نيللي كريم: "اضطريت لاستكمال تصوير مسلسل سجن النساء، رغم إصابة والدتي بجلطة ،وهو ما كان صعبا للغاية .. وفي مسلسل 100 وش عملت حادثة أثناء التصوير واتصبت وعملت عملية وصورت بعدها بثلاثة أيام ".

وما لفت الأنظار مجددًا هو حديث نيللي خلال اللقاء عن زيجاتها السابقة معلّقة: "كنت فاقدة الأمل في الرجالة، حظي وحش فيهم، كنت ماشية من أزبل لأزبل لأزبل وحظي الوحش وصلني لهشام وحبيته بسرعة وهشام طبيعي ومش مصطنع ومكانش يعرفني في الأول كويس لكنه بذل مجهود علشان يعرفني كشخصية من جوا لأن أى راجل بيعجب بالفنانات لأنه يراهم على الريد كاربت بأبهى صورة".