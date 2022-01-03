عاصي الحلاني يرد على انتقادات إحيائه حفلا بعد وفاة شقيقته

تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لانتقادات بعد إحيائه حفل رأس السنة في عمان، والذي أقيم بعد أيام قليلة من وفاة شقيقته.

وردًا علي هذه الانتقادات قال عاصي الحلاني خلال تليفزيوني: "كلنا بنعرف إن الموت حق، وهذه مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع وقررنا إن نكفي، لأن بدنا الناس يترحموا عليها، ما بدنا أن يكون وفاتها سببًا لأذية الناس.

وأضاف: "الفنان بوقت الفرح، لازم قد ما فيه يزيد الفرح للناس، وبوقت الآلام والحزن، يخفف الألم والحزن عن الناس بعطائه".

وعندما سئل عن سبب عدم تأجيل حفله بسبب وفاة شقيقته، قال الحلاني: "ألتزامي بعقودي شرط هام بالنسبة لي فأنا متعلق بعملي وألتزم به وأحترمه وكذلك إقامة الحفل هو عملي فمعي فرقة كبيرة من لبنان وكذلك الفندق يقوم بالتجهيز للحفل منذ شهرين فلو قررنا إلغاء الحفل هذا معناه إننا سنخرب بيوت العالم.

وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني أنه غير مهتم بالسوائل ميديا، وليس دائما يتابعها، وأن الوقت الوحيد الذي من الممكن أن يتابع فيه صفحاته هو منتصف الليل قبل أن ينام،

ولكن هناك من يديرون تلك الصفحات، وتابع السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولكنها من الممكن أن تكون ضرورية لمجالنا، سواء في الفن أو الإعلام.