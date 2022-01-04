رغم وفاة شقيقه الأكبر.. كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا في دبي

يعيش كاظم الساهر حالة من الحزن بعد وفاة شقيقه الأكبر، علي جبار، ولكن رغم هذه الحالة فإنه يرتبط بإحياء حفل غنائي في دبي، وذلك في يوم 14 يناير الجاري، ضمن حفلات مهرجان دبي للتسوق، وكان أعلن كاظم الساهر عن موعده خلال حسابه على انستجرام، قبل وفاة شقيقه بأيام، حيث تعرض للهجوم من قبل الجمهور بسبب أنه لم يلغي الحفل احترامًا لوفاة أخيه.

وحرص على تقديم الشكر لكل مَن قدَّم له واجب العزاء، حيث نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب: أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة مثواك الجنة بإذن الله يحفظكم دائمًا ويبعد عنكم كل مكروه. وكان أعلن حسين جبار شقيق كاظم الساهر وفاة شقيقه علي جبار، وذلك خلال تدوينة على حسابه الشخصي بفيسبوك، وقال: شقيقي الأكبر علي جبار في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

