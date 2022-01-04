غادة عبد الرزاق تشعل مواقع التواصل برقص على الطريقة الخليجية (فيديو)

هذا الفيديو أخذ أثناء تواجد غادة في المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في "موسم الرياض".ولقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة بعدما كشفت غادة عن إجادتها للرقص الخليجي.وكانت قد أحدثت غادة عبد الرازق ضجة كبير بإطلالتها الميلادية بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وظهرت غادة بملابس كاجوال ذات ألوان فرحة واضعة على خصرها حقيبة بحث عنها الكثيرون بسبب تصميمها اللافت والكلاسيكي وقد تبين أن هذه الحقيبة التي تعود لماركة "Gucci" تبلغ من الثمن 1.295.00 $.