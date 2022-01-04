فنانون يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي (صور)

إلهام شاهين احتفلت الليلة بعيد ميلادها الـ61 بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والذين احتفلوا أيضاً بعيد ميلاد ليلى علوي، ومنهم محمد منير ويسرا وسميرة سعيد وفيفي عبده وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الوسط الفني
ونشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور وفيديوهات من الاحتفال الصاخب بعيد ميلاد إلهام شاهين، واحتفل نجوم الفن بعيد ميلادها بطريقة مميزة، بوضع صورها مع كل النجوم من مواليد برج الجدي، من الاحتفال بهم أيضاً في هذه المناسبة وعلى رأسهم سميرة سعيد وليلى علوي والفنانة نيللي وغيرهم، واحتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في منزلها.
سميرة سعيد وأنغام تغنيان لإلهام شاهين في عيد ميلادها
ووجهت إلهام شاهين الشكر للحاضرين في حفل عيد ميلادها وعبرت عن حبها الكبير لهم، وقالت إن ليلى علوي غادرت الحفل بسبب التزامها بموعد مع أسرتها في المنزل، وخطفت الفنانة سميرة سعيد الأنظار في حفل عيد الميلاد وغنت أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، وكذلك الفنانة أنغام التي غنت في حفل عيد الميلاد، واحتفلت مع سميرة سعيد بعيد ميلاد إلهام شاهين.
ليلى علوي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلادهما
وكان محمد منير مفاجأة حفل عيد ميلاد إلهام شاهين، وحرص على التواجد والاحتفال معها، وقدم أيضاً أغنية "علي صوتك بالغنا"، ووجهت إلهام شاهين الشكر له لحضوره حفل عيد ميلادها، والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم يسرا وبوسي وفيفي عبده وهاني رمزي وشريف منير وهاني شاكر وزوجته وتامر حبيب ومنة شلبي ودينا ولقاء الخميسي وغيرهم.
ونشرت إلهام شاهين صورة لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها أمس مع ابنة شقيقتها، وعلقت على الصورة قائلة:"يارب تكون سنة حلوة علينا جميعاً"، ونشرت أيضاً ليلى علوي صورة لها مع إلهام شاهين والفنانة نيللي، ووجهت لهما التهنئة بمناسبة عيد ميلادهما على حسابها بانستقرام وقالت:" كل سنة وانتم منورين حياتنا.. عيد ميلاد سعيد.. بحبكم".