فنانون يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي (صور)

إلهام شاهين احتفلت الليلة بعيد ميلادها الـ61 بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والذين احتفلوا أيضاً بعيد ميلاد ليلى علوي، ومنهم محمد منير ويسرا وسميرة سعيد وفيفي عبده وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الوسط الفني

ونشرت المذيعة بوسي شلبي عدة صور وفيديوهات من الاحتفال الصاخب بعيد ميلاد إلهام شاهين، واحتفل نجوم الفن بعيد ميلادها بطريقة مميزة، بوضع صورها مع كل النجوم من مواليد برج الجدي، من الاحتفال بهم أيضاً في هذه المناسبة وعلى رأسهم سميرة سعيد وليلى علوي والفنانة نيللي وغيرهم، واحتفلت إلهام شاهين بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن في منزلها.



سميرة سعيد وأنغام تغنيان لإلهام شاهين في عيد ميلادها

ووجهت إلهام شاهين الشكر للحاضرين في حفل عيد ميلادها وعبرت عن حبها الكبير لهم، وقالت إن ليلى علوي غادرت الحفل بسبب التزامها بموعد مع أسرتها في المنزل، وخطفت الفنانة سميرة سعيد الأنظار في حفل عيد الميلاد وغنت أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، وكذلك الفنانة أنغام التي غنت في حفل عيد الميلاد، واحتفلت مع سميرة سعيد بعيد ميلاد إلهام شاهين. ووجهت إلهام شاهين الشكر للحاضرين في حفل عيد ميلادها وعبرت عن حبها الكبير لهم، وقالت إن ليلى علوي غادرت الحفل بسبب التزامها بموعد مع أسرتها في المنزل، وخطفت الفنانة سميرة سعيد الأنظار في حفل عيد الميلاد وغنت أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، وكذلك الفنانة أنغام التي غنت في حفل عيد الميلاد، واحتفلت مع سميرة سعيد بعيد ميلاد إلهام شاهين.