فنانة عربية توجه رسالة للفتيات المعنفات

تحدثت الفنانة السورية شكران مرتجى، عن ظاهرة العنف ضد المرأة، كما وجهت رسالة ونصائح للسيدات اللواتي يتعرضن لتلك الحالة.

مرتجى قامت بذلك من خلال منشور كتبته في صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

وقالت مرتجى :"كل يوم تقريباً أقرأ أو أسمع عن حالات تعنيف قد تؤدي للموت السريري وفي كثير من الحالات هناك وفاة بالمعنى المجازي، لأن العنف حتماً سيترك جثثاً تتحرك في حال الصمت كان هو الخلاص".

ثم توجهت بالحديث إلى المعنفات: "إبنتي العزيزه أو أختي الصغيرة أرجوكي إن كنت تقرأين هذه الحروف الصمت هو أجبن الحلول".

وتابعت : "بوحي وتكلمي للأقرب لقلبك وروحك لا تجعلي الخوف عائق بينك وبين إنعتاقك من عنق زجاجة تجرحك في كل ثانية".

وأضافت: "وأنتي أيتها الأم لاتقطعي حبلك السري مع حشاشة قلبك أسمعيهاااااااااااااااااا ببوس إيدك ولا تاكلي هم الناس".

وشددت قائلة : "عيب، حرام، الناس بيحكوا علينا، كلمات تسجننا وتستبيح أرواحنا وهي السكين التي تقتل بناتنا، لاتخافي من كلام الناس رح يحكوا بكل الحالات المهم إنتي".