مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة (فيديو)

كشف رجل الأعمال وبطل رالي قطر، مبارك الهاجري, عن السر الكبير الذي يكمن خلف ثروته التي حققها على مدار السنوات.



وخرج مبارك الهاجري لمتابعيه في مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على تطبيق “سناب شات” متحدثًا عن مصدر ثرائه وثروته، وموجهًا نصيحة ذهبية لمتابعيه.

كى مبارك الهاجري في مقطع الفيديو، إن والدته ذات يوم، قالت له "يا ولدي أبغي أطلع الحج”، فباشر بالاستعداد للذهاب معها برفقة أخواته البنات الغاليات على قلبه، كما قال في الفيديو، وعزموا الترحال من قطر إلى المملكة العربية السعودية. وتابع الهاجري، عن كواليس رحلة الحج، “ما خليت الوالدة تتكل على حد، أنا كنت أشيل وأحط. كنت أنا مسؤول عن أمي في كل شيء، وفي اليوم الأخير من الحج قالت يا مبارك، دعوت لك دعوة هناك الله يجعل الرمل في إيدك ذهب، ولما رجعت بعد كام شهر أسودي شركة نقليات تدخلي خير كثير. العبرة في الموضوع أن دعوة الوالدين مستجابة. الله يسعدكم".

مبارك الهاجري بطل قطري مواليد في سنة 1963 في قطر، حقق العديد من الإنجازات المهولة في حياته خاصة في تطوير وتعزيز العديد من المجالات التي يُبدع فيها، وتمكن من حصد لقب بطل رالي قطر. وامتاز مبارك الهاجري بكونه من أكثر الشخصيات المرموقة الراقيّة وله طابع رومانسي أنيق بحيث عُرف بالمحبّة ومعاملته الحسنة في حياته ولزوجته الفنانة أحلام والعائلة بشكل عام. يملك مبارك الهاجري مجموعة واسعة من الشركات التجاريّة ودخل أيضاً في الكثير من المجالات الاستثمارية في العالم العربي.

مبارك الهاجري ولد في قطر عام 1963. وهو رجل أعمال وملياردير قطري، ويعد بطل سباق رالي قطري، ويمتلك شركة تنقيب عن النفط في دولة قطر.



تمكن من بناء مجموعة من الشركات التجاريّة والاستثمارية في العالم العربي.

كان مبارك الهاجري بطل قطر في الراليات، وكانت الفنانة الإماراتية أحلام تشق طريقها وتحقق نجاحات على الساحة الغنائية خصوصاً في الخليج. وبعد ذلك نشأت بين أحلام والهاجري، قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في لبنان. الصعوبات واجهت أحلام ومبارك الهاجري منذ بداية علاقتيهما، إذ رفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلام، لكونها فنانة، خصوصاً أنه كان متزوجاً من إبنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاماً، لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها. وكان الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في إحدى حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه، وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.