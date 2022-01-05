فنان مصري يعلن اعتزال السوشيال ميديا.. أرغب بحياة حقيقية (صورة)

وكتب فهمي، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" أول حاجة هعملها بعد ما اخف .. هقفل الاكونت الـprivate دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللى أنا مش ماسكها .. عايز ارجع اشتغل فى روقان وأحاول أعيش فى روقان و في عالم حقيقي الى حد ما بعيدا عن الآراء المريضة حتى لو كانت فى صالحي و ابعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كان الناس متنيمة مغناطيسي .. اعتقد كفاية هتسلى بس لحد ما اخف ".وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد فهمي عن أول صورة له من داخل العزل الصحي فى منزله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر فهمى صورة له مع كلبه الخاص، عبر حسابه على إنستغرام، صحبها بتعليق "كورونا".