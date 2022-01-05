منتج لبناني يرشح "تيم حسن" لأداء شخصية رفيق الحريري

صرّح المنتج صادق الصبّاح خلال حلوله ضيفاً في برنامج "40" على قناة "أم تي في"، أنّه يرشّح الفنان تيم حسن لتجسيد سيرة الرئيس الراحل رفيق الحريري، مذكّراً بنجاحه في شخصيّة "الملك فاروق"، وذلك لدى سؤاله إذا أراد تناول سيرة شخصيّة معروفة فمن يختار.



ردّاً على سؤال حول تخوّفه من أن يبقى تيم حسن أسير شخصية جبل شيخ الجبل التي جسّدها في سلسلة "الهيبة"، قال الصبّاح إنّه لا يخاف أبداً من ذلك لأنّ حسن لديه أدواته التي يستطيع العمل عليها.



وذكر أنّ تصوير فيلم "الهيبة" سيبدأ في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لافتاً إلى أنّ البطلة التي ستقف أمام الفنّان تيم حسن يمكن أن تكون وجهاً جديداً، وأنّ الفيلم لن يكون تكملة لأحداث المسلسل، بل سيكون من رحم المشروع.

أمّا عن مسلسل "الهيبة" بنسخته التركية فقال إنّه بدأ تصويره في تركيا، وأنّه يتمّ تحت إشراف شركة "الصبّاح إخوان"، كاشفاً عن أنّ المسلسل قد يُباع إلى دول أخرى.



وكان أطلّ الممثّل تيم حسن خلال اللقاء وتحدّث عن علاقته بالمنتج صادق الصبّاح.