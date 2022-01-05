فنانة عراقية بارزة تشارك في مسلسل خليجي

أنضمت الفنانة العراقية آسيا كمال إلى فريق المسلسل الدرامي "بلاغ نهائي"، للمخرج الكويتي سلطان خسروه ، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام، وهو من تأليف الكاتب عبدالمحسن الروضان، ومن إنتاج شركة "ماجيك لنس" للأخوين محسن وأحمد ملا حسين.

كما يشارك في بطولته، كوكبة كبيرة من نجوم الخليج والعراق، بينهم صلاح الملا، باسمة حمادة، عبدالعزيز الحداد، حسين الحداد، سارة العنزي، علي السبع، إبراهيم الشيخلي، حلا نورا، فيّ الشرقاوي، ومن العراق يشارك كل من أمير إحسان وبراء الزبيدي وآسيا كمال.

من جهته، قال منتج العمل محسن ملا حسين إن "بلاغ نهائي" هو مسلسل حقبوي قام بنسج أحداثه الكاتب الروضان، في حين يتولى إخراجه خسروه، "حيث سبق وأن التقت الأطراف الثلاثة، الكاتب والمخرج والشركة المنتجة، في أعمال مهمة، ونسعى حالياً لتجديد التعاون ومد جسور العمل في ما بيننا من خلال هذا المسلسل الحقبوي الذي يعدّ من الأعمال الضخمة لناحية الإنتاج، إذ تحرص (ماجيك لنس) على تغطية تفاصيله الإنتاجية كافة، ليظهر بصورة تُرضي طموحنا كشركة منتجة، وترضي ذائقة الجمهور، كما نولي اهتماماً بالغاً على أن يظهر العمل في الموسم الدرامي لشهر رمضان الفضيل" .