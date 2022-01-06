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وفاة ممثلة مصرية بارزة - عاجل

فن وثقافة

2022-01-06 | 01:58
وفاة ممثلة مصرية بارزة - عاجل
المصدر:
ارم نيوز
11,067 مشاهدة

توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك".
 
وقالت النقابة في البيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
وأشار البيان إلى أن ”صلاة الجنازة ستقام غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم“.
 
وعانت الفنانة الراحلة من مرض السرطان، الذي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.
والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.
 
وولدت مها أبو عوف في مدينة القاهرة عام 1959، وتخرجت من الجامعة الأمريكية، قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينيات.
 
وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.
توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية ومنها: ”أنا لا أكذب ولكني أتجمل، وممنوع للطلبة، والخط الساخن، وفي الصيف الحب جنون، وأحلى الأوقات، ومعلش إحنا بنتبهدل، وأمير البحار، وغش الزوجية“.
 
ومن أشهر أعمالها التلفزيونية: ”ساحرة الجنوب، وراجل وست ستات، وأرض جو، وبالحجم العائلي، ونسر الصعيد، وليه لأ، وكله بالحب، واتنين في الصندوق، وزي القمر، والدايرة“.
 
وتزوجت الفنانة مها أبو عوف من الفنان الراحل عمر خورشيد، عام 1981، الذي توفي في حادث سير في نفس السنة.
 
وبعد وفاة عمر خورشيد، تزوجت مها أبو عوف، وأنجبت ابنها الوحيد ”شريف“، وبعد انفصالها عن والد نجلها ارتبطت بعمر المنزلاوي.
 
وكان آخر ظهور فني لمها أبو عوف، من خلال مشاركتها في مسلسل ”الحرير المخملي“، بطولة مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، ودنيا عبد العزيز.
 
ونعى عدد كبير من الفنانين الممثلة الراحلة، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكتب الفنان تامر حسني على فيسبوك: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة مها أبو عوف.. نسألكم الدعاء والفاتحة“.
 
وأعرب الفنان مصطفى شعبان عن حزنه لرحيل مها أبو عوف، وكتب عبر فيسبوك: ”البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته“.
أما الفنان حمادة هلال، فكتب عبر فيسبوك أيضا: ”البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف ربنا يرحمها ويغفر لها“.
 
بدورها، كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على تويتر، قائلة: ”البقاء لله في وفاة الفنان أحمد الحجار، والفنانة مها أبو عوف.. نسألكم الفاتحة والدعاء.. خالص التعازي لأسرتهم الكريمة“.
 
وغيب الموت الفنان المصري أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 65 عاما.
 
ونعى الفنان علي الحجار، شقيقه، في منشور على فيسبوك، معلنا وفاته وطالبا من متابعيه الدعاء له.

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