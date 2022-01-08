راشد الماجد يتسبب بخلاف بين هيفاء حسين و حبيب غلوم

وأوضح الفنان الإماراتي حبيب غلوم في لقاء لهما ببرنامج ET بالعربي أن زوجته هيفاء حسين من أشد المعجبين بالفنان راشد الماجد.وأشار إلى أن هيفاء حسين تعيش حالة جديدة وتندمج مع راشد الماجد عند البدء في سماع أغانيه وهو ما تسبب في أزمة بينهما كاشفا عن موقف طريق وقع بينهما بسبب هذا الأمروكشف حبيب غلوم أنه في أحد حفلات الفنان راشد الماجد التي أقامها بعد فترة غياب طويلة في الإمارات لم تستطيع زوجته حضورها لأنها في البحرين لكنها كانت تتابع الحفل.وأضاف أنها تلقت اتصالاً منه بالتزامن مع بدء الحفل إلا انها أجابت على الأتصال وعي مندمجة مع أغنية راشد الماجد وباتت تردد الأغنية دون أن تنتبه للرد على الحديث غبر الهاتف.وأشارت هيفاء حسين غلى أنها فوجئت بإغلاق حسين غلوم الخط خلال المكالمة التلفونية لأنها لم تكن منتبهى لها بالرغم من أنها كانت تهديه تلك الأغاني التي قدمها راشد حينها.ومن جهته أكد حبيب غلوم أنه من أشد المعجبين بالفنان السعودي راشد الماجد وأغانية موجهاً تحية له، وتغزل في زوجته هيفاء حسين مؤكداً أنها بمثابة هدية له في حياته.