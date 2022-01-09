كونها عربية.. منع ملكة جمال بريطانيا من دخول أميركا

وقالت لين البالغة من العمر 29 عاما، والتي تعمل كطبيبة متدربة، إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، وذلك لكونها من مواليد دمشق في سوريا.ونقلت شبكة "بي بي سي" عن لين قولها: "تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة بجواز سفر بريطاني. لم أتوقع أن يرفض طلبي، فأنا أمثّل بريطانيا في المسابقة".وأضافت: "حصل زوجي وطفلتي على تأشيرة، لكن طلبي رفض بسبب مكان ولادتي".وطالبت لين سفارة الولايات المتحدة في لندن، بالتمتع بالموضوعية، ومنحها التأشيرة لحضور المسابقة التي تقام في 15 يناير.وردا على تصريحات لين، قال مسؤولون أميركيون في بيان إن "سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، وبالتالي لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية".وكانت لين قد وصلت إلى بريطانيا في عام 2013، حيث تعلمت الإنجليزية، وشاركت في حملات للمساواة بين الرجال والنساء، والدفاع عن حقوق اللاجئين.