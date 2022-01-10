الكشف عن سبب تخلي تامر حسني عن سعد لمجرد

وأفادت المعلومات ان المفاوضات كانت إيجابية لكن موقف جزء من الشعب المصري تجاه سعد وتحديداً بعد الغاء حفل له في مصر وحلقة تلفزيونية كان ضيفها الاساسي بسبب اتهامه بالمغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي امر جعل الفكرة غير واردة في الوقت الحالي خصوصاً ان تامر لا يريد استفزاز احد و لا مواجهة حملة ممكن ان تشن ضده بسبب هذا الديو .لمجرد كان قد تحدث عن حبه الكبير للشعب المصري الذي وصفه بالطيب والذواق لكن معلومات محيطة به اكدت ان ثمة جهة فنية تقف خلف التحريض عليه في مصر بغية ابعاده عن الساحة المصرية التي ممكن ان يحقق من خلالها المزيد من النجومية.وبقي لمجرد على تحفظه تجاه من يحاربه في حين ذكرت بعض المواقع الاعلامية ان الفنان محمد رمضان نقل خلافه معه الى مصر.