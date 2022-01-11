انتكاسة جديدة في الحالة الصحية للفنان علي فرحان

تدهورت الحالة الصحية للفنان علي فرحان مجددا، وذلكك بعد تعرضه الى خطأ طبى أثناء قيامه بأحدى العمليات الجراحية.

ونشر حساب علي فرحان عبر انستغرام، "انتكاسة جديدة يارب رحمتك دعواتكم لأخي علي فرحان " ".

وتفاعل عدد من الفنانين مع حالة فرحان، ودعوا الجهات المعنية الى المساعدة ورعاية الفنان العراقي.



واجرت قناة السومرية منتصف، كانون الاول الماضي، لقاء مع الفنان علي فرحان الذي اعرب عن امتنانه لجميع الجهات التي وقفت معه..عقب تدهور حالته الصحية باحدى المستشفيات الاهلية . واجرت قناة السومرية منتصف، كانون الاول الماضي، لقاء مع الفنان علي فرحان الذي اعرب عن امتنانه لجميع الجهات التي وقفت معه..عقب تدهور حالته الصحية باحدى المستشفيات الاهلية .

وقال الاطباء المشرفون على حالة فرحان بمشفى الكندي بالعاصمة بغداد حينها، ان وضعيته مستقرة الان عقب اجراء عدد من العمليات والفحوصات اللازمة.



وكانت وزارة الصحة، قد اصدرت في وقت سابق، بيانا بخصوص الحالة الصحية للفنان علي فرحان والذي يتلقى العلاج في مستشفى الكندي التعليمي.



وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزيرها هاني العقابي وجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان علي فرحان وضمن اهتمام وزارة الصحة بالمرضى وايلاء الفنانين والمثقفين بصورة خاصة كونهم يمثلون الواجهة الثقافية التي تعكس واقع بلدنا لدول العالم للاخرى".

واضاف، ان "فريق وزاري قام بمتابعة حالة الفنان علي فرحان وزيارته واللاطمئنان على صحته في مستشفى الكندي وسط العاصمة بغداد.

وتابع، ان "وزارة الصحة حريصة على صحة وسلامة جميع المواطنين وبالأخص شريحة الفنانين إلى جانب الخدمات الصحية والطبية المقدمة لعموم المرضى، وان ابواب وزارة الصحة مفتوحة لكافة ابناء البلد".

وقدم الفنان علي فرحان العديد من الاعمال الدرامية والكوميدية ابرزها بيت الطين الذي عرضته شاشة السومرية لسنوات طوال..لينال اعجاب الملايين من المتابعين الذين تمنوا بدورهم الشفاء العاجل له.