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حسين الجسمي وأصيل هميم يشعلان أجواء جلسات العاذرية (فيديو)

فن وثقافة

2022-01-14 | 02:40
حسين الجسمي وأصيل هميم يشعلان أجواء جلسات العاذرية (فيديو)
867 مشاهدة

أحيا الفنان "حسين الجسمي" والفنانة "أصيل هميم"، حفلًا غنائيًا مميزًا مساء امس الخميس، ضمن فعاليات جلسات العاذرية بموسم الرياض في السعودية.

وافتتحت أصيل هميم الحفل، بمجموعة من أجمل أغانيها التي لاقت بها تفاعل عدد كبير من جمهورها الذين حرصوا على مشاركة لقطات من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بصوتها وأدائها المميز.

ومن بين الأغاني التي قدمتها النجمة العراقية، أغنية "المفروض" و"خلك بحر" و"يشبهك قلبي"، وغيرها من الأغاني المميزة التي أطربت بها النجمة العراقية جمهورها في حفلها بجلسات العاذرية.
من جانبه أحيا الفنان الإماراتي فقرته الغنائية بعد ذلك ضمن فعاليات جلسات العاذرية، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه ضمن ثاني جلسات العاذرية، ومن بين تلك الأغاني "رعاك الله" و"بلغ حبيبك" و"جديلة" وغيره من الأغاني المميزة.

وتعتبر تلك أولى حفلات النجم حسين الجسمي لعام 2022، وكان قد روج لهذا الحفل وعبر عن مدى تشوقه لإحياء الحفل المميز عبر حسابه على "انستغرام"، فكتب: "اشتياقنا لكم حكاية لا يمكن شرحها في سطور نلقاكم بإذن الله في ثاني جلسات العاذرية وسط أجواء الشتاء الخيالية.. 13 كانون الثاني".
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