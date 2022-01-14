"داليا نعيم" تكشف تكلفة عمليات تجميلها وعددها

تعرضت داليا نعيم لانتقادات حادة بعد تصريحها عن عمليات التجميل التي خضعت لها، وهو ما لم تقف أمامه الإعلامية الشهيرة صامتة لترد على هذه الانتقادات برسالة ساخرة أرفقتها بصورة زادت من الانتقادات الموجهة لها.

وخلال الأيام الماضية كشفت داليا نعيم عن عدد عمليات التجميل التي خضعت لها، وعن التكلفة الصادمة لهذه العمليات، حيث قالت الإعلامية إنها خضعت لأكثر من 10 عمليات تجميل.

وعن التكلفة، قالت نعيم إن تكلفة هذه العمليات تجاوزت الـ100 ألف دولار وتسبب حديث داليا نعيم في انتقادات حادة موجهة لها، خاصة وأن هذه العمليات تسببت في تحول ملامحها بشكل واضح لتصبح وكأنها شخص آخر مقارنة بما كانت عليه في بدايتها.

وبعد تداول مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه داليا نعيم عن عمليات التجميل وعن تكلفتها انهالت التعليقات التي سخرت من الإعلامية.

واستفزت الانتقادات الساخرة الإعلامية لترد على منتقديها برسالة ساخرة أرفقتها بصورة أبرزت تحول ملامحها وهو ما زاد من موجة السخرية الموجهة لها.

وردت داليا نعيم عن ظهورها بمكياج ثقيل، حيث قالت إنها لا تشعر بان مكياجها مختلف أو ثقيل أو غير مناسب، فهي تقدم حلقة برنامجها وتحب شكلها، ولكنها استغربت انها تتعرض لانتقادات وتثير ضجة بعدها.

وتابعت نعيم أن الناس نفوسها مريضة، ومنتقديها يستندون على حجج واهية ضدها، ومنها تفاصيل مكياجها، التي هي راضية عنها بصورة كبيرة.

وفي تصريحات سابقة لها أوضحت داليا نعيم أنها تحب عمليات التجميل، مؤكدة أنها خضعت للكثير من العمليات، وهو الأمر الذي لاحظه الكثيرون بسبب التغير الكبير في ملامحها.