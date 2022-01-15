كاظم الساهر ونجوى كرم يطربان الجمهور في مهرجان دبي للتسوق (فيديو)

أحيا القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي الأول في عام 2022 مع الفنانة نجوى كرم ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم الثنائي في ليلة ساهرة أجمل أعمالهما الغنائية.

كاظم الساهر أبهر الجمهور الكبير الذي حضر حفله في مهرجان دبي للتسوق بأكثر من أغنية من الروائع التي قدمها خلال مسيرته الغنائية الطويلة وكان من بينها أغنية "أحبيني بلا عقد" التي ردد الجمهور كلماتها معه، كاظم الساهر تألق كذلك مع أغنية "عيد العشاق"، كما قدم أيضا كل من أغنية "ها حبيبي"، وأغنية "الحب المستحيل"، كاظم الساهر تفاعل معه الجمهور مع كل أغنية قدمها في الحفل، وقدم له أحد الحضور باقة من الورد أثناء وجوده على المسرح تقبلها الفنان العراقي وسط تصفيق من قبل الجمهور الذي حضر الحفل.

نجوى كرم أشعلت حفلها في مهرجان دبي للتسوق بمجموعة من أجمل الأغاني والتي كان من بينها أغنية "شو جاني" والتي ردد الجمهور كلماتها معها كما قامت بغناء كل من أغنية " خيروني ابن العم"، و"ساحر القلوب"، النجمة اللبنانية قدمت أيضا في حفلها أغنية "مغرومة"، و"ملعون أبو العشق"، وأطربت كذلك جمهورها الكبير الذي حضر الحفل بأكثر من موال غنائي أبهرت به محبيها، النجمة اللبنانية نجوى كرم التقت أيضا الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر قبل دقائق من انطلاق حفلهما في مهرجان دبي للتسوق وتبادل الثنائي الحديث معا أمام الكاميرات.

كاظم الساهر يعد ظهوره في حفله بمهرجان دبي للتسوق هو الأول للنجم العراقي بعد وفاة شقيقه الأكبر علي جبار السامرائي، منذ حوالي أسبوعين، وحرص الفنان العراقي على التأكيد على مشاركته في هذا الحفل في فيديو قصير نشره عبر حسابه على "انستجرام".

النجم العراقي كاظم الساحر كان قد نعى شقيقه برسالة مؤثرة كشف فيها عن محاسن الراحل وتمنى له الرحمة، فنشر عبر حسابه على انستجرام صورة تحمل آية قرآنية، وعلق عليها قائلًا: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة.. مثواك الجنة بإذن الله..الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه".