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إيرلندا تخصّص مرتّبًا أسبوعيًّا لفنّانيها... والسبب؟

فن وثقافة

2022-01-20 | 09:54
إيرلندا تخصّص مرتّبًا أسبوعيًّا لفنّانيها... والسبب؟
15 مشاهدة

تعتزم السلطات الإيرلندية تقديم راتب أسبوعي لحوالي 2000 من أهل الفن والثقافة، من ممثلين وموسيقيين ورسّامين وغيرهم، للتعويض عن خسائرهم الناتجة عن جائحة كورونا وذلك في سبيل تحفيزهم على الإنتاج والإبداع الفني.

وفي التفاصيل، اقترحت السلطات تقديم مبلغ  10.5 يورو لكلّ ساعة عمل لمدّة 3 سنوات من تاريخ إقرار الاقتراح  على أن تفنّد تفاصيله خلال مناقشة خطة التنمية الوطنية لعام 2022.

وتاتي هذه الخطوة لهذه الفئة من الشعب الإيرلندي بسبب تأذّي قطاع الفنّ 5 مرات أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء جائحة كورونا.

إلّا أن إيرلندا لم تكن السباقة في هذا المجال، إذ تأتي مبادرتها شبيهة بخطوة سان فرانسيسكو التي دفعت لـ130 فنّانًا مبلغ 1000 دولار شهريًّا لمدّة 6 أشهر.

هذا وأطلقت فنلندا بين  عامي 2017 و2018 " تجربة الدخل الأساسي" إذ قدّمت 560 يورو شهريًّا لحوالي 2000 شخص عاطلين من العمل.

ردود فعل معارضة
أمّا بالنسبة إلى ردود الفعل، فغلبت الآراء المعارضة لمبادرة السلطات الإيرلندية إذ اعتبرها البعض هدرًا للأموال فيما اعتبرها البعض الآخر مدمّرة للفن والإبداع. هذا ووصفها البعض بأنها خطوة "ماركسية" بالإشارة إلى النظام الاقتصادي الشيوعي.



يذكر أن إيرلندا كانت من أكثر الدول الأوروبية تضرّرًا من جائحة كورونا  حتّى أنها سجّلت رقمًا من الإصابات والوفيات أعلى من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ففي الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني الحالي، كان لدى أيرلندا متوسط سبعة أيام نحو  4020 حالة إصابة بكورونا لكل مليون شخص، وفقًا لـ Our World in Data.

وسجّلت في السادس من الشهر 23817 إصابة جديد، وفقًا لبيانات حكومية رسمية، وهو أعلى رقم يومي حتى الآن.


 
 
الموجة الجديدة انتهت
تتجه السلطات الإيرلندية إلى رفع القيود المفروضة في البلاد والمعنية بالحد من انتشار فيروس "كورونا"  خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية عن وزير المناخ الأيرلندي، إيمون رايان قوله إن "هناك دلائل تفيد بأن الموجة الأخيرة من الجائحة - التي أثارها  متحور "أوميكرون" عن فيروس كورونا المستجد، قد مضت."

وكانت البلاد في شهر الأعياد المجيدة قد طبقت قيودا صارمة على قطاع الضيافة والزيارات العائلية لخفض معدلات الإصابة بالفيروس وسط مخاوف من أن يفرض "أوميكرون" ضغطا أكثر على القطاع الصحي.
 
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