ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها (صور)

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع"الانستغرام" احتفلت بعيد ميلادها الـ 34عام .

وظهرت صبري بفستان جميل لفت أنظار المتابعين وبتسريحة شعر جديدة أظهرت جمال وجهها، كما وإرتدت المجوهرات التي زادت من أناقتها، كل هذه الأناقة كانت من أجواء إحيائها لعيد ميلادها حيث ظهرت ياسمين بالصورة وهي تحمل قالب الحلوى.

وعلقت ياسمين على الصور التي قامت بنشرها فكتبت: "فتاة عيد الميلاد".

سرعان ما إنتشرت الصورة على موقع التواصل الإجتماعي حيث تناقلها المتابعين وعبروا عن حبهم وإعجابهم بها كما وإنهالت التهاني والمباركات بمناسبة عيد ميلادها.