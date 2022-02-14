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بالصور: إليكم أبرز النجوم الحاضرين في مباراة سوبر بول‬

فن وثقافة

2022-02-14 | 11:58
بالصور: إليكم أبرز النجوم الحاضرين في مباراة سوبر بول‬
335 مشاهدة

قلبت مباراة "السوبر بول"، الطاولة على جميع الرياضات لمدة 24 ساعة، بسبب الأرقام الاقتصادية الهائلة وخصوصًا بسبب حضور المشاهير من أهل الفن والتمثيل...

أجواء استثنائية ولحظات أشبه بالخيال طبعت مباراة Super Bowl 2022 في لوس انجلوس حيث اجتمع على أرض الملعب أشهر مغني الهيب هوب في العالم. ومنهم: Eminem، Dr. Dre، Snoop Dog، Kendick Lamar و Mary J. Blige اجتمعوا سوياً في فقرة غنائية – استعراضية وشكّلوا حديث الجميع.


 

وأدت المغنية الأميركية ماري جاي بلايج أكثر من أغنية معتمدةً زيّ استعراضي من Peter Dundas.


وفاجأ الأمير هاري الجماهير بحضوره المباراة برفقة قريبته الأميرة أويجيني وهي الابنة الأصغر سنًّا للأمير أندرو دوق يورك.


أمّا إيمينيم، ففاجأ الجميع بركوعه دعمًا للمظاهرات المناشدة للتسوية بين جميع الأعراق من قبل الشرطة رغم أن إدارة المباراة سبق وطلبت منه عدم القيام بهذه الخطوة.



وفي السياق نفسه، غيّر كندريك لامار كلمات أغنيته Alright التي تستهدف وتتكلّم عن العنف، التفرفة وعدم المساواة العرقية من قبل الشرطة الأميركية ولم يذكر جملة We hate Po po التي تعني نكره الشرطة.

لكنّ دكتور دريك فعل العكس وأبقى على جملة Still Hate the police من أغنية Still Dre رغم أنه طُلب منه استبدال هذه العبارة تفاديًا لأي التباس.

 
وكان لافتًا حضور النجمة العالمية جنيفر لوبيز المباراة مع حبيبها بن افليك.


ومن الحضور أيضًا المغني العالمي جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر والعارضة وشخصية تلفزيون الواقع الشهيرة كيندل جينر.


من أهل الرياضة، كان نجم كرة السلة ليبرون جيمس أبرز الحاضرين.


يذكر أن سوبر بول لقاء فاصل يحدّد الفائز بالبطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم NFL، ويقام بشكل دوري منذ عام 1966.

في البداية، كانت تسمى المباراة لعبة بطولة العالم AFL-NFL، ولكن اعتمد اسم سوبر بول عام 1969. وتعد مباراة سوبر بول من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة حول العالم. وهذه أول نسخة تقام في ثاني أحد من شهر شباط، بعد أن كانت عادةً تقام في الأحد الأوّل منه.
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