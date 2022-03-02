مخرج The Batman يغيب عن العرض الأول لفيلمه... والسبب؟





ومازح الحاضرين قائلا: " أود أن أشكر كل واحد منكم، بالاسم على الرغم من أنهم أبلغوني أن هذا الفيلم الذي صنعناه طويل جدًا."



وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن The Batman يعتبر واحدًا من أطول الأفلام المأخوذة عن الكتب المصورة إذ تصل مدته إلى ساعتين و47 دقيقة. وهو حيث الثالث بعد بعد فيلمي Avengers: Endgame (180 دقيقة) وJustice League نسخة المخرج زاك سنايدر (242 دقيقة).



ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 4 آذار الحالي. ويتوقع محللون أن يحقق إيرادات مرتفعة في حدود 100 إلى 125 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتدور أحداث الفيلم حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.

و يشارك إلى جانب باتينسون البطولة كل من: زوي كرافيتز، أندي سركيس، بول دانو، جيفري رايت، كولن فاريل.



وتصدّر هذا الفيلم محركات البحث قبل أيّام من طرحه وذلك بعدما روج محرك البحث "جوجل" له ن خلال استخدام حيلة لطيفة أثناء البحث عن أبرز المصطلحات المتعلقة بفيلم باتمان، مثل «Bruce Wayne أو Gotham City أو Bat-Signal» سيظهر رمز إشارة "بات مان" أصفر متحرك، عند الضغط عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة. وأضاف: "أريد أن أشكر، من أعماق قلبي، الطاقم الرائع الذي عملت معه في هذا الفيلم ، إنهم حرفيون وفنانون رائعون أفضل طاقم عملت معه على الإطلاق".ومازح الحاضرين قائلا: " أود أن أشكر كل واحد منكم، بالاسم على الرغم من أنهم أبلغوني أن هذا الفيلم الذي صنعناه طويل جدًا."وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن The Batman يعتبر واحدًا من أطول الأفلام المأخوذة عن الكتب المصورة إذ تصل مدته إلى ساعتين و47 دقيقة. وهو حيث الثالث بعد بعد فيلمي Avengers: Endgame (180 دقيقة) وJustice League نسخة المخرج زاك سنايدر (242 دقيقة).ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 4 آذار الحالي. ويتوقع محللون أن يحقق إيرادات مرتفعة في حدود 100 إلى 125 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتدور أحداث الفيلم حول بروس وين المعروف بالرجل الوطواط، والسنة الثانية له كفارس الظلام وحامي مدينة جوثام، عندما يجد نفسه في مواجهة بينجوين وريدلر، والعديد من أشرار جوثام المشهورين.و يشارك إلى جانب باتينسون البطولة كل من: زوي كرافيتز، أندي سركيس، بول دانو، جيفري رايت، كولن فاريل.وتصدّر هذا الفيلم محركات البحث قبل أيّام من طرحه وذلك بعدما روج محرك البحث "جوجل" له ن خلال استخدام حيلة لطيفة أثناء البحث عن أبرز المصطلحات المتعلقة بفيلم باتمان، مثل «Bruce Wayne أو Gotham City أو Bat-Signal» سيظهر رمز إشارة "بات مان" أصفر متحرك، عند الضغط عليه تصبح الشاشة مظلمة، ثم تظهر إشارة باتمان الشهيرة تتحرك عبر الشاشة.

Matt Reeves appears via a video message at the premiere of ‘The Batman’ to say he can’t attend in person because he’s contracted COVID. pic.twitter.com/aaJjy6ffwm — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 1, 2022

أمّا اللافت فهو منع عرض الفيلم في روسيا، تضامنًا مع أوكرانيا التي تشهد حربًا مع موسكو. وفي خطوة مشابهة، أعلنت شركة ديزني منع عرض أفلامها المستقبلية في روسيا أيضًا، من ضمنهم فيلمي Dr Strange in the Multiverse of Madness، وLightyear.

ورغم حضور أبطال العمل في العرض، كان لافتًا غياب مخرج العمل مات ريفز عن الحدث. وتساءل البعض عن هذا الغياب ليوضح ريفز نفسه من خلال مكالمة فيديو حية قبل عرض الفيلم ان السبب هو إصابته بفيروس كورونا.واعرب عن ان الأمر محزن بالنسبة إليه: "هذا الفيلم يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كانت رحلة استغرقت خمس سنوات بالنسبة لي وأنا متحمس حقًا لأننا سنشاركها معكم الليلة ".