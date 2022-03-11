الموت يفجع فنانة مصرية

وقال خالد عبدالحميد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت شقيقة الفنانة بثينة رشوان.. وإلغاء عرض (في انتظار بابا) الجمعة على المسرح القومي.. للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".في السياق، رفضت الفنانة بثينة رشوان توقف عرض مسرحية "في انتظار بابا " الذي يعرض على خشبة المسرح القومي المصري للمخرج سمير العصفوري، حسبما أكد الدكتور مصطفى عبدالحميد مدير دار العرض بالمسرح القومي في تصريحات لوسائل إعلام محلية.