حسين الجسمي يعايد الأمهات بأغنية "أمي جنة"

بمناسبة عيد الأم، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي من رؤيته الموسيقية وألحانه، أغنية بعنوان "أمي جنة" عبر من خلالها عن المشاعر الجياشة والحب الاستثنائي للأم، وبأسلوب جديد وصفها بكل إحساس جميل وكلمات معبرة.

