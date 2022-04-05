بعد بيان الدفاع.. الفنان "إياد الطائي" يعلق عقب ضجة المشهد التمثيلي

في أول تعليق له على بيان وزارة الدفاع، وقيادة العمليات المشتركة، قال الفنان إياد الطائي، إن فقرته على احدى القنوات الفضائية، تسعى إلى تسلط الضوء على الظواهر السلبية.

وقال الطائي في منشور له على الفيسبوك تابعته السومرية نيوز: "في برنامج (مع الملا طلال) يومياً على قناة utv الفضائية نسلط الضوء على تشخيص الظواهر والنماذج السلبية في بلدنا، ومن باب أولى أن ننقد أنفسنا أولا".

وأضاف، "كل ليلة نكون مع شخصية ألعبها، باختصار ليست الحكومات المتعاقبة سبب الفساد والخراب فقط، لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ الصحفي، والضابط، والطبيب، وشيخ العشيرة......الخ".

وتابع، أنه "على مدي أيام الشهر الفضيل سنطل يومياً بشكل درامي شخصية تحكي عن نفسها وهي لاتمثل إلا(بعض) من هذه الشريحة الذين غادرتهم الوطنية ولاينظرون إلا لمصالحهم الضيقة للأسف".

وأصدرت وزارة الدفاع، امس الاثنين، بياناً غاضباً ردت فيه على ما قالت إنها "انتحال صفة"، و "إساءة للجيش العراقي"، خلال حلقة تلفزيونية.

وجاء في بيان للوزارة، "رداً على ما جرى بثه من خلال قناة (utv) في برنامج (مع ملا طلال) في الحلقة التي عُرضت يوم الأحد الموافق 3 نيسان 2022 بعنوان (الجيش العراقي بطولات وفساد) إذ جرى استضافة الممثل (أياد الطائي) والذي انتحل صفة ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي باسم العميد (تايه مظلوم العراقي) حسب ما تم تعريفه من قبل مقدم البرنامج (احمد الملا طلال)".