إلهام الفضالة تكشف قيمة مهرها من شهاب جوهر (فيديو)

إلهام الفضالة وشهاب جوهر كشفا تفاصيل جديدة عن زواجهما وقصة حبهما، خلال لقائهما في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، وتحدثت إلهام الفضالة عن قصة حبها مع شهاب جوهر وقيمة مهرها.



وفاجأ شهاب جوهر الإعلامي علي العلياني بالكشف عن قيمة مهر زواجه من إلهام الفضالة، وقال إنه دفع القيمة المتعارف عليه والتي تقدر بـ 6 آلاف ديناركويتي وتشتمل الشبكة، وأضاف إنهما لم يكتبا قيمة المؤخر في عقد الزواج ولكنهما اتفقا ان تكون قيمته حج لبيت الله، وتحدثت إلهام الفضالة عن كواليس زواجها من شهاب جوهر، وقالت إنها كانت منفصلة ولكنها لم تعلن طلاقها، لأنها لا تريد الخوض في حياتها الخاصة.