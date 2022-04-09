زينب العسكري تكشف حقيقة حبس زوجها لها ومنعها من التمثيل (فيديو)

وأكدت زينب العسكري أن زوجها لم يمنعها من التمثيل، لكنها رغبت في الابتعاد عن الوسط الفني من أجل الاهتمام بأسرتها وأطفالها.وكشفت زينب العسكري عن حقيقة الإدعاءات التي خرجت حول حبس زوجها لها قائلة: "كانت تخرج إشاعات أن زوجي حابسني أو مانعني من أن أكون موجودة، أبداً لم يحدث، هذه كانت رغبتي، أنا مجنونة أطفال ولكن مع عملي كنت مشغولة دائماً في التصوير لذا قررت الابتعاد عن المجال".وِاشارت في حوارها مع الإعلامي علي العلياني، إلى أن زوجها يدرك قيمة الفن ومحبة الجمهور لها ويقدر علاقتها بالجمهور ويجب الناس أيضاً، مشيدة بعدد من المواقف التي أكد فيها زوجها تواضعه وإدراكه لمحبة الجمهور لها.وروت زينب العسكري أحد المواقف التي تعرضت لها بعد أن قابلت إحدى معجباتها وقامت باحتضانها وألتقاط الصور معها، وهو ما دفع زوجها للحديث معها قائلاً: "صعب أن أمنعك عن جمهورك".ولفتت إلى أنه رغم غيرة زوجها عليها إلا أنه يرغب في أن يظل ظهورها جميلاً على الشاشة، معلقة: "لا يريد أن أضحي بما قدمته طوال السنوات السابقة".