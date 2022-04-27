هذا الفنان اللبناني سيحيي احتفال عيد الفطر في العراق!

وأعرب علامة عن حماسته لهذا الاحتفال في منشور يكشف تفاصيله على حسابه الخاص عبر "انستغرام"، معلّقًا عليه بالقول:"عيد الفطر له نكهة خاصّة هذا العام، وسعادتي فيه لا توصف لأنّني سأقف أمام الجمهور العراقي الحبيب وسأقدّم له حفلة من العمر... ورح نفرح ونغنّي سوا الأغاني اللي حبّيتوها وعاشت معكم... بحبكم".وقبل وصوله العراق، سيحيي السوبر ستار احتفال عيد الفطر في الثالث من أيار في دبي بالإمارات العربية المتّحدة.هذا وسينتقل بعد العيد إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث يحيي احتفالًا في مدينة تورونتو في العشرين من الشهر.

وفي سياق منفصل، يستعد علامة لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "ملك الرومانسية".وردًا على سؤال حول أن “ملك الرومنسية” لقب الفنان وائل كفوري، اشار السوبر ستار إلى أن الشاعر عرض عليه الأغنية قائلا له “انت ملك الرومنسية” خاصة ان علامة غنى الرومانسية منذ زمن بعيد ولا زال بدءًا من “يا ريت”، “اشتقتلك أنا”، “نسيني الدنيا” وغيرها.واعتبر أن اللقب ليس حكرًا على أحد، كاشفًا ان موضوع الأغنية اعجبه وعنوانها فسجلها لكن لا زال هناك بعض اللمسات الطفيفة على التسجيل وتصبح جاهزة.