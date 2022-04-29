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مهيرة عبد العزيز تحسم الأمر حول أزمتها مع لجين عمران

فن وثقافة

2022-04-29 | 05:11
مهيرة عبد العزيز تحسم الأمر حول أزمتها مع لجين عمران
297 مشاهدة

حسمت الإعلامية مهيرة عبد العزيز الأمر حول خلافها مع الإعلامية لجين عمران، وذلك بعد أزمة مهرجان الجونة السينمائي وظهور الأولى كمودل لأغنية محمد رمضان.

ولأول مرة تحدثت مهيرة عبد العزيز عن خلافها مع الإعلامية السعودية، وبررت سبب عدم ظهورهما معاً مؤخراً خاصة بعد أن اعتاد الجمهور على ظهورهما سوياً في مختلف الأماكن والبلدان.
وظهرت مهيرة عبد العزيز مع الإعلامي علي عجمي، والذي تسائل بدوره عن سر خلاف الإعلاميتين الشهيرتين، مستوضحا سبب عدم ظهورهما معاً خلال الفترة الأخيرة كعادتهما وتقول: "ما بعرف ليش الناس مركزة مع الأمر أنت مو أول واحد يسألني، لكن عادي، بعد كورونا اختلفت علاقات الناس وشكل العلاقات صار اللي بيخرج ما بيخرج وهكذا فده أمر طبيعي"، لتهرب بذلك من الإجابة بشكل واضح عن الأمر.
 
سر خلاف مهيرة عبد العزيز ولجين عمران
يعود خلاف النجمتين الإعلاميتين إلى مهرجان الجونة السينمائي في عام 2021 بعد أن ظهرت مهيرة عبد العزيز كمودل خلف محمد رمضان، فوقتها قدمت ناردين فرج، مقدمة حفل افتتاح مهرجان الجونة الإعلامية الشهيرة بأنها مودل أغنية محمد رمضان، وهو ما تسبب في انفجار مهيرة غضباً لتعبر عن استيائها من التنظيم، فهاجمت مهيرة عبد العزيز منظمي مهرجان الجونة، وكشفت عن غضب أحد نجوم أغنية جو البنات بسبب تقديم محمد رمضان على أنه النجم الأوحد في الأغنية.

وهنا بدأت أزمة مهيرة عبد العزيز مع صديقتها لجين عمران، فالغضب لم يقف فقط عند مجرد اعتراض مهيرة عبد العزيز وغضبها من مقدمي الحفل وإنما تعرضت مهيرة لسيل من الانتقادات من الجمهور ولم يقف الأمر عند ذلك لتفاجئ لجين عمران الجمهور بتعليق صادم.

إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير قامت بنشر فيديو مهيرة عبد العزيز الذي انتقت فيه منظمي حفل مهرجان الجونة وتجاهلها والاكتفاء بتقديمها كمودل خلف الفنان محمد رمضان لترد لجين عمران بتعليق كتبت فيه: "مهيرة عبد العزيز عرفناها مذيعة جيدة ولكن حقيقةً ظهورها في الأغنية لا أرى له وصف إلا أنها كانت مودل للمغني، لم أفهم لماذا هي زعلانة ولا أدري بأي وصف كانت تريد أن تقدم؟ وفعلا لم نعرف أن مهيرة كانت هي الراقصة التي في الخلف إلا من هذا اللقاء.
وأضافت: "خطوة غير موفقة من مهيرة وفعلا لا تليق بمكانتها كمذيعة قدمت برامج مهمة في العربية وأم بي سي".

بعد تعليق لجين عمران بدأت أزمتها مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز ليتوقع الجمهور بأن هناك قطيعة وقعت بين الطرفين قبل أن تتحدث عبد العزيز عن الأمر لأول مرة.

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