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بعد تقديمه دور "السيسي".. هل سيعتزل الفنان المصري ياسر جلال التمثيل؟ (فيديو)

فن وثقافة

2022-05-03 | 02:09
بعد تقديمه دور "السيسي".. هل سيعتزل الفنان المصري ياسر جلال التمثيل؟ (فيديو)
901 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

كشف الفنان المصري، ياسر جلال، عن موقفه من توقع البعض اعتزاله التمثيل بعد نجاحه في تقديم دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3".

وأوضح ياسر في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "ستوديو 9090" عبر الراديو 9090، أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: "القائمون على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالوا لي مفيش حاجة اسمها أن الدور ده هو أخر المطاف، أنت ممثل شاطر وهتعمل أدوار كتيرة".



وتابع ياسر جلال: "هرجع اشتغل زي ما كنت بشتغل في الكام سنة اللي فاتوا، وهعمل أدوار متنوعة"، مشيرا إلى أن القائمين على صناعة الفن والإعلام في مصر على درجة كبيرة من الاستنارة، وأوضح: "دول ناس متعلمين ومثقفين وفاهمين جدا أن ده فن، وفخامة الرئيس فاهم دور الفن في المجتمع وعارف كويس يعني فن وفنان".

وأكد أنه يسعى لتعزيز نجاحه في مسلسل "الاختيار 3" بتقديم المزيد من الأدوار المتنوعة، وقال: "ممكن أعمل الكوميدي أو التراجيدي أوالأكشن.. أنا الحمدلله رجل عندي ضمير، والعمل الفني اللي بنعمله ده منتج، وبكون حريص أنه هيدخل البيت".

وقال ياسر جلال إنه يحرص على وجود معايير فنية للأعمال التي يقدمها، وأوضح: "إحنا بنراعي المعايير المناسبة للمتلقي، وعندنا رقابة، ومش معنى كده أنني ضد أعمال للزملاء، معظمهم ملتزم بمعايير رقابية، والرقابة المجتمعية، ومحدش بيخرج عن السياق".

وأشار إلى فخره بالانتماء إلى الوسط الفني قائلا: "مصر عندها جيش كبير من الفنانين، دي قوتنا الناعمة، وأحيي كل زملائي الفنانين".

واختتم ياسر جلال تصريحاته قائلا: "سعيد أن ربنا قدرني وعملت شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكل ده، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وأشكر كل اللي دعموني من الجمهور وزملائي، وربنا يقدرني وأكون عند حسن ظنكم، واستمرار وجودي كفنان قائم على دعمكم".

ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا، وعدد من ضيوف شرف الحلقات.
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