فنانة مصرية تثير جدلا وغضبا بإعلانها عن مسلسلها الجديد من أمام الكعبة

ونشرت روجينا مقطعاً وصوراً لها من أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، وهي تمسك هاتفها المتحرك وقد أظهرت عليه بوستر إعلان مسلسلها المقبل في شهر رمضان الذي يحمل اسم ”ستهم“ في محاولة للترويج للمسلسل.

ونشرت روجينا الصور والمقطع عبر حسابها في إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل#ستهم رمضان#٢٠٢٣ ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح رائعة الكاتب #ناصر_عبدالرحمن للمخرج #رؤوف_عبدالعزيز".وبمجرد نشر تلك المواد الدعائية، انهالت تعليقات المتابعين الناقدة والمهاجمة للفنانة المصرية، التي خرجت من السباق الدرامي في شهر رمضان بلا أي أصداء بعد عدم تصدر مسلسلها ”انحراف“ اهتمامات المتابعين والنقاد، بحسب الآراء المطروحة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.وتؤدي الفنانة روجينا حالياً العمرة في الديار المقدسة، وهو ما دفع الكثيرين من متابعيها إضافة إلى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليها بشدة وانتقادها بشكل لاذع بسبب عدم مراعاتها لاحترام قدسية المكان الذي تقف فيه ولا الشعيرة التي تؤديها، وفق تعبير البعض.وطالب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة روجينا وغيرها من الفنانين بعدم الاستعراض في الأماكن المقدسة التي تمثل رمزاً دينياً هاماً للمسلمين، واحترام المكانة الروحية العظيمة التي يختص بها الحرم المكي والتركيز في العبادة بدلاً من الترويج للمسلسلات.