فنانة مصرية تهاجم "فواخرجي" بعد حديثها عن عدم وجود النار في عالم "الآخرة" (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة



انتقدت الفنانة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية سلاف فواخرجي حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.





وقالت دينا، إنها لا تعلم الديانة التي تعتقنها سلاف فواخرجي، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة "تهريج" بحسب ما صرحت لصحيفة "الوطن".



وأضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الأخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: " أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالي".