أمبر هيرد: جوني ديب ضربني ووصفني بألفاظ قبيحة

أدلت الممثلة أمبر هيرد، بطلة فيلم "أكوامان"، بشهادتها لليوم الثاني في قضية تشهير تحظى بمتابعة واسعة رفعها زوجها السابق جوني ديب، وتحدثت عن المرات التي قالت إنه تعدى عليها بالضرب بدافع الغيرة مشيرة إلى أنه ركلها في ظهرها وألحق بها إصابة في أنفها.



وقالت هيرد إن ديب في إحدى المرات انزعج عندما علم أنها قبلت الممثل جيمس فرانكو في مشهد في فيلم "يوميات أديرال" عام 2015.



وأضافت أنه ذات مرة وعلى متن طائرة خاصة، وصفها بلفظ قبيح وتحدث معها بإيحاءات جنسية صريحة، مضيفة أن ديب كانت تفوح من فمه رائحة الحشيش والكحول.

وذكرت هيرد أنها غيرت المقاعد عدة مرات أثناء الرحلة، وألقى ديب عليها مكعبات الثلج والأواني، وقالت إنه في إحدى المرات، جاء ديب من خلفها وركلها في ظهرها وأن حراس الأمن وأفراد طاقم الطائرة لم يتدخلوا.



وقالت هيرد، "شعرت بالحرج لأنه ربما كان سيركلني ويسقطني أرضا أمام الناس".