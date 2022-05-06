طلاق المشاهير، لمَ الاستغراب؟ (صور)

أبرز حالات طلاق هذه الفترة كانت بين الموزع والمطرب المصري حسام حبيب والمطربة شيرين عبد الوهاب، حيث وقع بعد أخبار عدة سبقت الإعلان ولكن جرى نفيها مراراً وتكراراً من قبل شيرين.ولعلّ والد حسام حبيب كان أبرز من ألمح إلى انتهاء العلاقة بين نجله وشيرين بعد تسريب تسجيل صوتي له مدعياً بأنه يستغلّ شهرتها ويريد أموالها فقط.من بعدها، أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طلاقها غيابياً من زوجها الممثل المصري مصطفى فهمي.ومنذ حوالى الشهر، أعلن الممثل السوري معتصم النهار انفصاله عن زوجته لين برنجكجي، وقد جرى التداول بأن سبب الانفصال هو الخلافات بين معتصم وزوجته وأن علاقتهما تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار.اليوم، يضجّ الإعلام بخبر طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد سنتين من الزواج، حيث عمد الثنائي إلى حذف صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما قرّرت ياسمين العودة إلى التمثيل مجدداً، أعلن أبو هشيمة في أوّل تصريح له بعد الطلاق أنه لا يخسر أبداً، فإمّا أن يربح أو يتعلّم.