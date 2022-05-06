بسبب سعد لمجرد و"حادثة الاغتصاب".. هجوم حاد على الفنانة اللبنانية إليسا

وشنّ عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة إليسا سببها ما طال لمجرد من اتهامات سابقة تتعلق بالاغتصاب.

وشملت الانتقادات التي طالت الفنانة اللبنانية "التحريض على العنف ودعم المغتصبين"، على خلفية اتهام المطرب المغربي في القضية الشهيرة باغتصاب فتاة فرنسية في العشرينات.واستنكر البعض غناء إليسا مع لمجرد في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير، خاصة أنها سجّلت في أرشيفها الفني أعمالا غنائية متعددة لمساندة النساء.