وفاة أحد أبطال مسلسل Friends الشهير

ونشرت الممثلة الكوميدية بريدجيت إيفرت الخبر في منشور لها على"إنستغرام"، تؤكد فيها وفاة شريكها في المسلسل الكوميدي Somebody Somewhere، وعبرت ايفريت عن حزنها لوفاة مايك قائلة: "لقد أحببت مايك في اللحظة التي قابلته فيها، لقد كان مميزا للغاية، دافئ، مضحك، لم يكن شخصا غريبا قط، لقد أحزنتنا وفاته".اشتهر مايك هاجرتي بشخصية السيد تريجر مالك مبنى مسلسل Friends الشهير الذي كان يشرف على كل إصلاحات شقة الأبطال المقيمين داخله وشكلت المواقف والحوارات بينه وبين الأبطال حالة كوميدية لطالما أحبها المتابعون.وشارك هاجرتي بعدة أعمال كوميديا وأخرى درامية وكان من أشهرها "ER"و "Deadwood"، وكان له ظهور خاص في مسلسل Seinfeld، ومؤخرا شارك في Brooklyn Nine-Nineوغرد الممثل والمخرج جاي دوبلاس على "تويتر" ناعيا صديقه: "مايك هاجرتي كان ممثلا عظيما ورجلا عظيما، سأفتقده، سيعيش في قلوبنا إلى الأبد".