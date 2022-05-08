مروان خوري يرفض الكشف عن أسباب فسخ خطبته

وكان مروان خوري أعلن فسخ خطبته قبل أيام، في تصريحات تلفزيونية قائلا: "كل شيء بالحياة قسمة ونصيب ولست متسرعا في الدخول مجددا بقصة حب جديدة، وتركيزي حاليا منصب في حياتي الفنية".



وردا على سؤال وجهه له مراسل برنامج "et بالعربي" حول فسخ خطبته قال خوري: "حياتي الشخصية مفتوحة، وعلاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب بس إجمالا بفضل يظل هالمطرح إلي"، مشيرا إلى أنه مؤمن أن "الفنان هو فنه يقدمه للناس".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، في يوليو/ تموز الماضي، فيديوهات تجمع مروان خوري بحبيبته خلال احتفال أصدقائهما بهما في بيروت، حيث اعتبر البعض أن الاحتفال سببه زواجهما رسميا، ولكن هذا ما نفاه خوري.وقال خوري آنذاك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسميا بعد، وإن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء مقربون، وكانت على شرف خطيبتي"، مضيفا: ”لكم مني كل الحب والشكر".ويعد الفنان اللبناني مروان خوري، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، من أشهر عزاب الوسط الفني، إذ أعلن في تصريحات صحفية قبل ارتباطه أنه قرر التخلي عن عزوبيته، والارتباط بفتاة من خارج الوسط الفني، لافتا إلى أنه لن يقيم حفل زفاف ضخما، وأنه سيقتصر على المقربين فقط.وأكد الملحن والمطرب اللبناني في مقابلة ببرنامج "لهون وبس" الماضي أنه سيتزوج مدنيا؛ لأن حبيبته من غير ديانته، إذ تنتمي للطائفة الشيعية المسلمة بينما هو مسيحي، مؤكدا أنه يحترم كل الأديان، ومن الصعب على أي لبناني أن يتزوج فقط من ديانته؛ لأنهم مجتمع مفتوح وتتعايش كل الطوائف مع بعضها، بالتالي من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط بين أصحاب الديانات المختلفة.وقال خوري آنذاك في تصريحات تلفزيونية إن ”من أهم مواصفات فتاة أحلامه أن تكون خفيفة الدم، وعاطفية، وتتفهم طبيعة عمله، وتحب فنه حتى يشعر أنه قادر على استكمال حياته معها؛ لأن الفنان له طبيعة خاصة ويحتاج من يحتويه“.