تامر حسني يرد على شائعات انفصاله عن الفنانة "بسمة" (صورة)

ونشر تامر حسني، صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق على الصورة قائلًا: مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح".وانتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.وكتبت بوسيل عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستغرام، قائلة: يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش.وتابعت: أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا، ونبقى نتأكّد من أي حاجة قبل ما ننزلها.