فوز العتيبي تهاجم ماجد المهندس

السومرية نيوز - متابعة



عبرت الفاشنيستا السعودية "فوز العتيبي" عن غضبها من الفنان ماجد المهندس بسبب استعانته بعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك في أحدث فيديو كليب له والذي تم طرحه تزامنا مع عيد الفطر.



وقالت فوز العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بسناب شات إن "ماجد المهندس استعان بإيرينا شايك على أساس أنها عالمية وستساعد في انتشار الفيديو كليب والأغنية".

وأضافت العتيبي أن "ماجد المهندس إذ قرر الاستعانة بها كانت مشاهدات عمله ستزيد الضعف عن استعانته بإيرينا شايك"، مشيرة إلى أن "أرقام المشاهدات التي حققها الكليب في ستة أيام تحققها هي في ساعة واحدة".

وأنهت فوز العتيبي حديثها بأنها عالمية وأن شهرتها وصلت إلى الإعلام الروسي الذي تنتمي له إيرينا شايك ويتسقطب ويتداول أخبارها.