مسلسل "جوقة عزيزة" كتلة من الإبداع والتشويق رمضان 2022

المسلسل حمل في طياته أجواء وأحداثاً مختلفة، تناغمت ما بين الكوميديا والدراما والفن واللوحات الراقصة، وشكّل نسرين طافش وسلوم حداد ثنائياً تمثيلياً لافتاً، بما أن العمل سلّط الضوء، وفي قسم كبير منه، على تعاونهما، وأدهشا المشاهدين بأدائهما، بدورَي "عزيزة خوخة" و"حمدي حمّيها" الذي تبيّن في الحلقة الأخيرة أنه والدها.أما الممثل السوري خالد القيش، فقد خطف القلوب بدوره "طارق" الكابتن في الجيش الفرنسي، الذي كان منتدباً سوريا في تلك الحقبة.نسج العمل بطريقة لافتة، وفاجأ القائمون على العمل المشاهدين في كل حلقة، بأحداث جذابة تشوقهم لمتابعة العمل.من جهة أخرى، أضفت الممثلة هبة نور رونقاً خاصاً على المسلسل، من خلال دورها كراقصة أيضاً، حلمها وطموحها النجومية، وجسدت هبة الدور بإحتراف كبير، وأتقنت تجسيد الشخصية بكامل جوانبها.وكان للفنانة نورا رحال إطلالات لافتة في العمل، بدور "سهام"، الفنانة اللامعة ذات الصوت الذهبي، والتي لقبت بـ"سلطانة الغناء".مسلسل "جوقة عزيزة" خلطة درامية متميزة بالقصة، والشخصيات، والممثلين الذين لمعوا، وتركوا بصمة مميزة هذا العام في شهر رمضان المبارك.